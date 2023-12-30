تشكيل منتخب مصر المتوقع في كأس أمم إفريقيا بعد إعلان القائمة

نقدم لكم تشكيل منتخب مصر الأول لكرة القدم، في كأس أمم إفريقيا 2024، بعد اختيار روي فيتوريا المدير الفني للقائمة.

وكان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن القائمة التي ستخوض معسكر مغلق في القاهرة يوم 2 يناير المقبل قبل كأس أمم إفريقيا.

وضمت قائمة منتخب مصر كل من:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، عمر كمال، حمد هاني، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية.

أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

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ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر وذلك في كأس أمم إفريقيا 2024.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالمنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبدالواحد

الوسط: مروان عطية – محمد النني – إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه