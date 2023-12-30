تدريبات شاقة للاعبي الزمالك.. واستمرار تأهيل محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا للفترة المقبلة التي يخوض فيها الفريق معسكرا بدولة الإمارات.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، وشرح تفاصيل فقرات المران، وتوضيح بعض الجمل الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية شاقة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، وشهدت التركيز على تقوية العضلات، بجانب العمل على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من خلال خوض تدريبات دون الكرة.

وفي المقابل واصل محمود علاء مدافع الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، حيث خضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له في ظل الإصابة التي يعاني منها في "الأنكل".