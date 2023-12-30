نجم الزمالك السابق: فيتوريا ظلم "شيكابالا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض تعرض للظلم لعدم انضمامه لصفوف المنتخب الوطني.

وقال صلاح في برنامج تلفزيوني على قناة الزمالك: "روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ظلم شيكابالا بسبب عدم اختياره في قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأوضح: "كنت أتمنى أن كل لاعب أجاد مع ناديه أن ينضم للمنتخب الوطني، وشيكابالا يقدم أداء مميز للغاية مع الزمالك والجميع اتفق على ذلك".

أتم تصريحاته: "في النهاية، من المهم أيضًا بالنسبة لي أن يحصل سيريوس على ما يستحقه".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قدم عرضا رسميا لضم الفلسطيني وسام أبو علي الذي يرتبط بعقد مع سيريوس السويدي حتى نهاية عام 2027.