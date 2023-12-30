"لا أعرف من هذا".. البليهي يرد على تقليد احتفال نجم تشيلسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل علي البليهي لاعب الهلال بالهدف الأول في شباك الفيحاء، مساء أمس، على طريقة تشبه احتفال لاعب تشيلسي كريستوفر نكونكو، عن طريق نفخ "بالون أزرق" أمام الجماهير.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبليهي مع أحد الجماهير، الذي يسأله عن احتفاله وتقليد نكونكو نجم البلوز، لكن رد عليه البليهي: "قسمًا بالله لا أعرف من هذا، والله ما أدري عنه".

وحقق الهلال الفوز على الفيحاء، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

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