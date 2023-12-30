كهربا وإمام وثنائي الزمالك.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا ومفاجآت بالجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت على رأسها تواجد ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح، بجانب عودة إمام عاشور ومحمود كهربي لاعبا الأهلي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

الدفاع: عمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح

الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم:،مصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.