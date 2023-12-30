وجود لاعب الزمالك السابق.. كوبر يعلن قائمة سوريا لكأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا قائمته لخوض بطولة كأس الأمم الآسيوية، المقرر انطلاقها يوم 12 يناير 2024 في قطر.

وشهدت قائمة منتخب سوريا استبعاد عمر السومة بعد اعتزاله اللعب الدولي، فيما انضم عمر خربين مهاجم نادي الوحدة الإماراتي على رأس القائمة، كذلك انضم لاعب الزمالك السابق مؤيد العجان.

وجاءت قائمة منتخب سوريا كالآتي:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف

خط الدفاع: خالد كردغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبدالرحمن ويس، ثائر كروما، عمر ميداني، مؤيد الخولي، أيهم أوسو

خط الوسط: إلمار إبراهيم، كامل حميشة، خليل إلياس، محمد عثمان، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، إبراهيم هيسار، عمار رمضان، محمود الأسود، محمد الحلاق

خط الهجوم: أنطونيو يعقوب، عمر خربين، مارديك مردكيان، بابلو صباغ

يذكر أن مؤيد العجان ارتدى قميص الزمالك من قبل خلال موسم 2017-2018، وخاض مع الأبيض 26 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف.

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