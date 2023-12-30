بعد شفائه.. تفاصيل جلسة مدرب الزمالك مع مصطفى شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع مصطفى شلبي، لاعب الفريق على هامش تدريبات الأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وشرح المدير الفني للزمالك بعض المهام الفنية المراد تنفيذها والعمل عليها للاعب خلال مران اليوم، وذلك بعد مشاركة شلبي في التدريبات الأخيرة وتماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في وجه القدم بشكلٍ كامل.

كما خاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية، وشهدت منح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية الخاصة للاعبي الفريق، و ركز الجهاز الفني على ضرورة عملية الضغط والتصويب على المرمى من مسافات مختلفة.