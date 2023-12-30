فيتوريا: "قرار ضم صبحي وفتوح أخذ مني وقتا وهذا سبب استبعاد الشحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر سبب ضم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ومحمد صبحي حارس الزمالك بالإضافة إلى استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "أحمد الشناوي حارس لديه مقدرة وكفاءة عالية وهو اختياري ومن الأشخاص الذين أقدرهم في المنتخب، وأنا اعتمدت على أربعة حراس ولو أي منهم سيلعب في المباراة المقبلة فليس لدي أي مشكلة وهو سيكون جاهزا في بداية أسبوع العمل مع معسكر المنتخب"

وأضاف: "استبعاد حسين الشحات؟ بالنسبة لحسين الشحات أعرف أنه مازال تحت الفحص الطبي وسيجري أشعة ليعرف حجم إصابته ولكنني رأيت أن الوقت ليس متاحا للانتظار وهذا سبب استبعاده، وفي مركزه يوجد أكثر من عنصر ولم أكن أريد تأخير الاختيارات".

وتابع: "أقدر عبدالله السعيد كلاعب جدا وعلى المستوى الاحترافي، وكان وجوده في القائمة المبدئية كنت لا أريد فقدان أي فرصة حتى آخر لحظة للتفكير في اللاعب لديه المقدرة في الأسلوب الذي أرغب في الاعتماد عليه".

واختتم فيتوريا: "قرار ضم صبحي وفتوح رغم إيقافهما في الزمالك أخذ وقتا في التفكير ولكنني أثق في فتوح وأتمنى أن يكون في مستواه في البطولة وهو لاعب رائع نراهن عليه للمستقبل".

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