فيتوريا يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر عن سبب استبعاد ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي من القائمة النهائية للمنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أنه لديه مدافعين على مستوى جيد.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "ياسر إبراهيم؟ لمرة واحدة استثنائية سأتحدث عن مركز معين وهو مركز المدافع، لدينا مدافعين على مستوى جيد جدا ومنهم اثنين لاعبين طولهما أكثر من 190 سم، كما أن سنهم مازال صغيرا في السن وهذا مثل أسامة جلال ومحمد عبد المنعم".

واختتم فيتوريا: "أحمد سامي لاعب يعمل مثل الساعة السويسرية ومنضبط في كل شيء ويؤدي كل الأدوار بشكل مثالي، وكل اللاعبين تواجدوا معنا من قبل ويعرفوننا جيدا، وكل اللاعبين الذين اخترناهم مثل الساعات السويسرية".

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