خماسي الأهلي ورباعي الزمالك.. قائمة المستبعدين عن منتخب مصر في الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وضمت 27 لاعبا، فيما كانت القائمة الأولية تضم 55 لاعبا.

وشهدت قائمة منتخب مصر النهائية لخوض كأس الأمم الإفريقية استبعاد عدد من اللاعبين، أبرزهم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك.

واستبعد فيتوريا من القائمة النهائية الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد بسام، محمود جاد، محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمود مرعي، محمد شكري، رامي ربيعة، أحمد رمضان، كريم حافظ، حسين السيد، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: رمضان صبحي، مهند لاشين، سام مرسي، نبيل عماد، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمد إبراهيم، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، عبد الله السعيد، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل، أحمد أمين قفة، محمد شريف.

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