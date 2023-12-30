شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكشف سبب استبعاد حسين الشحات ويؤكد جاهزية أحمد الشناوي قبل الكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سبب استبعاد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من قائمة الفراعنة التى تستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار بداية من 13 يناير المقبل.

وقال فيتوريا فى كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حالياً للحديث عن قائمة المنتخب، "الشحات خضع لفحص طبى للتأكد من مستوى الإصابة، ولم تظهر نتائج هذا الفحص حتى الآن، وأعتقد أن الوقت غير كافٍ بالنسبة لنا، وفى مركزه يوجد أكثر من عنصر متاح بالنسبة لنا، ولم أكن أريد تأخير القائمة".

وأضاف متحدثاً عن سبب ضم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، "أحمد الشناوي حارس لديه كفاءة عالية، وبالنسبة لي هو اختياري ومن اللاعبين الذين أقدرهم، وأجمع 4 حراس، واخترتهم على أساس فى المباريات القادمة لو أى لاعب منهم سيقف أساسيا فلن تكون لدى أزمة".

وأتم فيتوريا، "أحمد الشناوي سيكون جاهزاً في بداية معسكر المنتخب بشكل تام".



الجهاز الفنى لمنتخب مصر



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (1)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (2)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (3)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (4)



حديث روى فيتوريا



روى فيتوريا (1)



روى فيتوريا (2)



فيتوريا



محمد مراد المنسق الاعلامى لمنتخب مصر