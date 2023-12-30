شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أقدر إمكانيات عبد الله السعيد والاختيار فى النهاية اتجه للاعب آخر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يقدر إمكانيات عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز مع فريقه الفترة الأخيرة.

وقال فيتوريا فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى، "إنه أعجب بمستوى عبد الله السعيد لذلك وضعه فى القائمة الأولية التى كانت تضم 55 لاعبًا، حتى لا يغلق الباب أمام ضمه، ويصبح حلا متاحا أمامه فى الاختيارات النهائية".

وأضاف فيتوريا أنه فى النهاية الاختيار اتجه للاعب آخر فى القائمة النهائية، مشيرًا إلى أنه يسعى فى الاختيارات لإرضاء ضميره، والبحث عن مصلحة المنتخب فى المقام الأول".

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .



محمد مراد المنسق الاعلامى لمنتخب مصر



مؤتمر روى فيتوريا



الجهاز الفنى لمنتخب مصر



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (1)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (2)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (3)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (4)



حديث روى فيتوريا



روى فيتوريا (1)



روى فيتوريا (2)