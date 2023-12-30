شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا عن استبعاد ياسر إبراهيم من القائمة: أحمد سامى زى الساعة السويسرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن أحمد سامى لاعب بيراميدز يسير مع الفراعنة مثل الساعة السويسرية، فى إطار تعليقه على أسباب استبعاد ياسر إبراهيم لاعب الأهلى من القائمة النهائية للفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية.

وقال روي فيتوريا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً لشرح تفاصيل معسكر المنتخب، "لدينا وفرة فى مركز المدافعين، ومن بينهم لاعبان يتخطى طولهما 190 سم، ولدينا ثنائى صغير السن مثل أسامة جلال، كما أن أحمد سامى يسير مثل الساعة السويسرية ويؤدى كل المطلوب منه باحترافية شديدة، واختياراتى فى خط الدفاع تناسب طريقة تفكيرى، وكل اللاعبين الذين اخترتهم مثل الساعة السويسرية".

وعن دوره فى تأهيل لاعبى الأهلى المجهدين قال فيتوريا، "كل لاعب يأتى للمنتخب بظروف خاصة ودورنا فى الأسبوع الأول للتجمع أن يتم وضع برنامج لتأهيل كل لاعب حسب متطلباته الفنية والبدنية، وأنا كمدرب أفضل استبعاد اللاعب الاكثر مشاركة مع فريقه".

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج. مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى.. الجولة الأولى: مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024 الجولة الثانية: مصر vs غانا – 18 يناير 2024 الجولة الثالثة: مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024 يذكر أنه حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفى حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة. وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي. أمم أفريقيا 2024 وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية. كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير. المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا وجاء المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا كالتالي.. المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو. المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق. المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا. المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا. المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا. المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا



الجهاز الفنى لمنتخب مصر



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (1)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (2)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (3)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (4)



حديث روى فيتوريا



روى فيتوريا (1)



روى فيتوريا (2)



فيتوريا



محمد مراد المنسق الاعلامى لمنتخب مصر