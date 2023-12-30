شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لا يوجد مدرب يستطيع التعهد بتحقيق بطولة قبل انطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه اختار قائمة تضم 23 لاعبًا بجانب الحراس الأربعة، مؤكدًا أنه سيصطحب جميع اللاعبين فى جميع مباريات أمم أفريقيا، نظرًا لإمكانية الاحتياج لأى لاعب منهم، فى ظل صعوبة المواجهات فى أفريقيا وإمكانية تعرض بعض اللاعبين للإصابات.

وأضاف فيتوريا فى المؤتمر الصحفى، أنه يطالب جميع اللاعبين بالجدية وتحمل مسئولية منتخب مصر، حتى يتم الوصول للهدف المطلوب.

وعن إمكانية وصول منتخب مصر لنهائى أمم أفريقيا والمنافسة على اللقب، قال فيتوريا، "لا يوجد مدرب يستطيع أن يتعهد بتحقيق بطولة قبل انطلاقها.. لكن لدينا روح تنافسية ونواجه فرقا كبيرة وفى كل مرة سنقاتل للوصول للهدف، وقادرون على مواجهة أى خصم فى أمم أفريقيا".

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

الجهاز الفنى لمنتخب مصر



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (1)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (2)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (3)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (4)



حديث روى فيتوريا



روى فيتوريا (1)



روى فيتوريا (2)



فيتوريا



محمد مراد المنسق الاعلامى لمنتخب مصر