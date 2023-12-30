شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا أصغر لاعب فى قائمة منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا.. والشناوى الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل تواجد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلى وهو أصغر لاعب فى القائمة بعمر 22 عامًا و5 أشهر و26 يومًا، فيما يعد محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والفراعنة هو أكبر لاعب بالقائمة ويبلغ 35 عاماً.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.