شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قائمة منتخب مصر النهائية فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الجدل حول قائمة مصر النهائية في أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير المقبل، وأعلن القائمة بشكل نهائي منذ قليل، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات والتساؤلات حول قائمة المنتخب في أمم أفريقيا المقبلة:

س: ما هى قائمة منتخب مصر النهائية في أمم أفريقيا المقبلة؟

ج: قائمة منتخب مصر النهائية في أمم أفريقيا جاءت كالتالي : محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى -أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى - حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة -محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا وأحمد حسن كوكا

س: ما هي أبرز الغيابات فى قائمة منتخب مصر؟ج: شهدت قائمة منتخب مصرغياب أكثر من لاعب بشكل مفاجئ، في مقدمتهم حسين الشحات وياسر إبراهيم ثنائي الأهلي وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومحمود حمدي الونش مدافع الزمالك.

س: ما هو تشكيل الأندية المحلية في قائمة المنتخب بأمم أفريقيا؟

ج: شهدت قائمة المنتخب الوطنى 7 لاعبين من الأهلى و 3 لاعبين من الزمالك و 6 لاعبين من بيراميدز وثمانية محترفين، حيث ضم فيتوريا من 7 لاعبين من الأهلى هم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا".

فيما ضم فيتوريا 3 لاعبين من الزمالك هم: "محمد صبحى وأحمد فتوح وأحمد السيد زيزو، بينما ضم فيتوريا 6 لاعبين من بيراميدز هم: "أحمد الشناوى وعلى جبر وأسامة جلال وأحمد سامى ومحمد حمدى ومصطفى فتحى".

وضم فيتوريا لاعباً واحداً من البنك الأهلى هو محمد أبو جبل، ولاعباً من مودرن فيوتشر هو عمر كمال عبد الواحد، ولاعبا من المصري هو محمود حمادة.

س: وماذا عن المحترفين فى قائمة المنتخب ؟ج: ضم فيتوريا 8 محترفين هم: "أحمد حجازى وحمدى فتحى ومحمد الننى ومحمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا". س: ماذا عن مجموعة منتخب مصر فى أمم أفريقيا؟

ج: أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتُختتم 11 فبراير يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.