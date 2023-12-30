شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلي والمقاولون فى مباراة اليوم بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد السلام فى افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ( دوري nile )

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي: محمد أبوجبل، أيمن أشرف، محمود الجزار، اسحاق يعقوبو، محمد بسيوني ،سيرجى اكا، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، جريندو وكريم بامبو.

فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي: أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أحمد الشيمي، لؤي وائل، أمادو نياص، محمد سالم، عماد ميهوب، عبد الرحمن جبنة، عامر عامر، محمد مجلي، جوزيف أوشايا.