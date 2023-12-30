شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلي والمقاولون فى مباراة اليوم بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي: محمد أبوجبل، أيمن أشرف، محمود الجزار، اسحاق يعقوبو، محمد بسيوني ،سيرجى اكا، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، جريندو وكريم بامبو.
فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي: أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أحمد الشيمي، لؤي وائل، أمادو نياص، محمد سالم، عماد ميهوب، عبد الرحمن جبنة، عامر عامر، محمد مجلي، جوزيف أوشايا.
وحقق البنك الأهلى فوزاً على بلدية المحلة بهدفين دون رد في آخر ظهور بالمسابقة، فيما فاز المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.
ويحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتلقى الخسارة في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.
وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط بعدما لعب 9 مباريات، حقق فوزاً وحيداً وأربعة تعادلات، وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 15.
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