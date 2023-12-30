شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدعم عمر كمال قبل المشاركة في الكان: نتمنى للاعبنا ومنتخبنا التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نادي مودرن فيوتشر، رسالة دعم وتحفيز لعمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، بعد انضمامه إلى القائمة النهائية للفراعنة، التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار بداية من 13 يناير المقبل. وكتب الحساب الرسمي لمودرن فيوتشر عبر إنستجرام: استدعاء عمر كمال للقائمة النهائية لمنتخب مصر للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية.. نتمنى للاعبنا ولمنتخبنا الوطني التوفيق.

عمر كمال

مودرن فيوتشر وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل. وجاءت القائمة كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

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