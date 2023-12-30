شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أبو جبل يمتلك خبرات المشاركة فى أمم أفريقيا ولم نغلق الباب أمام أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن أختيار 4 حراس فى قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل، لا تغلق الباب أمام ضم أى حارس آخر فى الفترة المقبلة، أو أى لاعب.

أضاف فيتوريا فى المؤتمر الصحفى، أن محمد أبو جبل يمتلك خبرات المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، وسبق له المشاركة فى آخر بطولة وقدم مستوى مميز، وهو لاعب يعلم جيدًا طريقة العمل معنا ويقوم بأدواره المحددة.

تابع المدير الفنى للمنتخب، إنه أختار 4 حراس سبق لهم العمل مع الجهاز الفنى الحالي، ويعلمون كيف نتنافس داخل المجموعة الواحدة، وجميعهم مستواهم مميز مع فرقهم.

وقال روى فيتويرا: "كل اللي كانوا متواجدين في القائمة الأولية أمامهم الفرصة للتواجد في أي وقت والشغل معانا"ز

وعن المنتخب الذى يخشى مواجهته فى النهائيات، قال فيتوريا: "كل المنتخبات قوية ولا نخشى مواجهة احد، لكن هناك منتخبات متوقع ان تصل للنهائى".

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر ، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (1)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (2)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (3)



حديث روى فيتوريا للسادة الاعلاميين قبل خوض كأس الامم الافريقية (4)



حديث روى فيتوريا



روى فيتوريا (1)



روى فيتوريا (2)



فيتوريا



محمد مراد المنسق الاعلامى لمنتخب مصر



مؤتمر روى فيتوريا