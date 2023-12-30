7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 30 / 12 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر فى يناير استعدادا لأمم أفريقيا، و27 لاعباً فى قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا أبرزهم كهربا وكوكا وعاشور.
العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر فى يناير استعدادا لأمم أفريقيا
أعلن محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب فى الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.
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