7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 30 / 12 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر فى يناير استعدادا لأمم أفريقيا، و27 لاعباً فى قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا أبرزهم كهربا وكوكا وعاشور.

العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر فى يناير استعدادا لأمم أفريقيا