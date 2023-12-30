7 أهلاوية و3 زملكاوية و8 محترفين.. فيتوريا يعلن قائمة الفراعنة النهائية استعدادًا لأمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني 7 لاعبين من الأهلي و3 لاعبين من الزمالك و6 لاعبين من بيراميدز وثمانية محترفين.

وضم فيتوريا 7 لاعبين من الأهلى هم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمود كهربا".

فيما ضم فيتوريا 3 لاعبين من الزمالك هم: "محمد صبحى وأحمد فتوح وأحمد السيد زيزو".

بينما ضم فيتوريا 6 لاعبين من بيراميدز هم: "أحمد الشناوى وعلى جبر وأسامة جلال وأحمد سامى ومحمد حمدى ومصطفى فتحى".

وضم فيتوريا لاعباً واحدا من البنك الأهلى هو محمد أبو جبل، ولاعباً من مودرن فيوتشر هو عمر كمال عبد الواحد، ولاعباً من المصري البورسعيدى هو محمود حمادة.

وضم فيتوريا 8 محترفين هم: "أحمد حجازى وحمدى فتحى ومحمد الننى ومحمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا".

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا و كاب فيردي و موزمبيق.