فيتوريا يكشف أسباب استبعاد حسين الشحات وياسر إبراهيم من قائمة الفراعنة في أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سبب استبعاد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من قائمة الفراعنة النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار بداية من 13 يناير المقبل.

وقال فيتوريا في مؤتمر الصحفي: "الشحات خضع لفحص طبى للتأكد من مستوى الإصابة، ولم تظهر نتائج هذا الفحص حتى الآن، وأعتقد أن الوقت غير كافٍ بالنسبة لنا، وفى مركزه يوجد أكثر من عنصر متاح بالنسبة لنا، ولم أكن أريد تأخير القائمة".

وعن أسباب استبعاد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، قال روي فيتوريا، : "لدينا وفرة فى مركز المدافعين، ومن بينهم لاعبان يتخطى طولهما 190 سم، ولدينا ثنائى صغير السن مثل أسامة جلال، كما أن أحمد سامى يسير مثل الساعة السويسرية ويؤدى كل المطلوب منه باحترافية شديدة، واختياراتى فى خط الدفاع تناسب طريقة تفكيرى، وكل اللاعبين الذين اخترتهم مثل الساعة السويسرية".

وأضاف متحدثاً عن سبب ضم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، "أحمد الشناوي حارس لديه كفاءة عالية، وبالنسبة لي هو اختياري ومن اللاعبين الذين أقدرهم، وأجمع 4 حراس، واخترتهم على أساس فى المباريات القادمة لو أى لاعب منهم سيقف أساسيا فلن تكون لدى أزمة".

وأتم فيتوريا، "أحمد الشناوي سيكون جاهزاً في بداية معسكر المنتخب بشكل تام".

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .