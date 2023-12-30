رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون يطمئن على لاعب الذئاب

ياسر رشاد - القاهرة - اطمأن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب ويرافقه الكابتن محمد عبدالعزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين على التوجه للاطمئنان على اللاعب نور محمد لاعب فريق مواليد ٢٠٠٩ وذلك بالرعاية المركزة في المركز الطبي أثر تعرضه لإصابة قوية وبلع اللسان في المباراة التي أقيمت بين المقاولون وفريق البنك الأهلي أمس.

وكان رئيس قطاع الناشئين حرص على الاطمئنان على اللاعب الذي تم إنقاذه من بلع اللسان ولكنه يعاني حاليا من ارتجاج مؤقت بالمخ وسيظل تحت الرعاية حنى استقرار حالته.



المقاولون 2008 يهزم فاركو بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية



حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق نادي فاركو خارج أرضه في بطولة الجمهورية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما أحرز الأهداف مصطفى أبو الحديد في الدقيقة 49 من الشوط الأول وعمر أنور في الدقيقة 24 من الشوط الثاني، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل, ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.



يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامة، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبدالغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.