المقاولون ينظم دورة للسلة..ويد الذئاب تحصد البرونزية

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم نادي المقاولون العرب، دورة رباعية لكرة السلة على ملاعب النادي بدايةً من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة والنصف مساء.

ويشارك في الدورة الرباعية فريق ٢٠١٠ بنات وفريق الأكاديمية بالنادي ، وفريقي نادي النصر مواليد ٢٠١١ و ٢٠١٢ بنات للارتقاء بالمستوى الفني والمهاري للاعبي كرة سلة المقاولون العرب ، تحت قيادة المدير الفني خالد حسين والإداري نبيل حسن.

برونزية في اليد

في سياق آخر، تمكن فريق يد المقاولون لمواليد 2013، من الانتصار على فريق الجزيرة بنتيجة 46/17 و الحصول على الميدالية البرونزية، فى ختام بطولة المنطقة لكرة اليد.

يدرب الفريق ك محمد عبد العظيم، م مدرب محمد محمدى ، مدرب حراس مرمى ، محمد السيد ، أخصائي ملاعب ، د مصطفى حسين، إداري احمد مختار ، المدبر الفني عادل عبد الحليم.

في سياق آخر، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق نادي فاركو خارج أرضه في بطولة الجمهورية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفان لكل منهما أحرز الأهداف مصطفي ابو الحديد في الدقيقة 49 من الشوط الاول وعمر أنور في الدقيقة 24 من الشوط الثاني، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل, ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية, وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.