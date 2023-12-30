فيتوريا يعلق على استبعاد الشحات من قائمة منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على أسباب استبعاد حسين الشحات، لاعب الأهلي وانضمام محمد الشناوي على الرغم من الإصابة التي تعرض لها.

وتحدث روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن قائمة منتخب مصر النهائية، حيث قال: "حسين الشحات هو لاعبًا مُصابًا، فاللاعب سيخضع لفحص طبي ولا يوجد وقت لدينا للانتظار، لذا قررت استبعاده، وهذا لأن مركزه، فيه أكتر من عنصر متوفر".

بينما تطرق للحديث عن أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، فقال: "أحمد الشناوي، يعد حارس يمتلك مقدرة وكفاءة عالية، بالنسبة لي فأنا أقدره جدًا في المنتخب، وبشكل عام أنا مطمئن لوجود 4 حراس، وسيكون جاهزًا طبيا مع معسكر المنتخب".

وتقرر أن يلعب منتخب مصر أول مواجهة له في نهائيات أمم إفريقيا المقبلة أمام موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، قبل لقاء غانا في الثامن عشر من نفس الشهر، وينهي دور المجموعات بموقعة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.