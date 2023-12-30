فريق المقاولون للناشئين يهزم دجلة بثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2010 على فريق نادى وادي دجله بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أحرز أهداف المباراة ياسين أبو زيد هدفان وأنس ناصر هدف في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويقود الفريق الكابتن هيثم حسين مدير فني ويعاونه الكابتن محمد علي مدرب و الكابتن حمدي حسين مدرب حراس والكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.

في سياق آخر، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق نادي فاركو خارج أرضه في بطولة الجمهورية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفان لكل منهما أحرز الأهداف مصطفي ابو الحديد في الدقيقة 49 من الشوط الاول وعمر أنور في الدقيقة 24 من الشوط الثاني، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل, ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية, وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

