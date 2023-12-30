تشيلسي يفوز على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق تشيلسي الفوز على لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء فوز البلوز على لوتون تاون، بعد استغلال الفرص التي استفاد منها على الرغم من استحواذ لاعبي الخصم على الكرة خلال المباراة بنسبة 51%، بينما الأزرق استحوذ على الكرة 49%.

تقدم كول بالمر بالهدف الأول في الدقيقة 12من عمر المباراة، فيما أضاف نوني مادويك في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بنتيجة 2/0.

فيما أضاف كولر بالمر الهدف الثالث لتشيلسي بثلاثة أهداف نظيفة، لكن لوتون تاون نجح في تقليص النتيجة، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 80، بينما أضاف إليجاه أديبايو في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني من المباراة، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 3/2.

بهدف النتيجة، يرفع تشيلسي رصيده للنقطة 28 في المركز العاشر، بينما يتجمد رصيد لوتون تاون في المركز الـ 18 بـ 15 نقطة.