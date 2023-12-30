الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يتابع مباراة الأهلي وزد

ياسر رشاد - القاهرة - حضر الجهاز الفني لـ منتخب الناشئين مواليد 2008، مباراة المقاولون وفاركو مواليد 2008 اليوم السبت، في دوري الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأول بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.



وتواجد الجهاز الفني لمنتخب 2008 على بعض المباريات من أجل رؤية أكبر عدد من اللاعبين، حيث تواجد أحمد الكأس المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، في مباراة المقاولون وفاركو. وتواجد أحمد رؤوف المدرب المساعد، وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب، في مباراة الأهلي وزد، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأتي ذلك ضمن جولة جديدة يقوم بها الجهاز للبحث والتفتيش عن المواهب في مختلف الأندية بدورى الجمهورية، وذلك بعد انتهاء المعسكر الأول للمنتخب والذي أقيم على مدار أربعة أيام بالإسكندرية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين اختار لمعسكره الأخير 72 لاعبا للمعسكر الأخير تم تقسيمهم على مجموعتين، بحيث تستمر كل مجموعة في المعسكر لمدة يومين.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.

ويحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين خلال الفترة المقبلة برنامج إعداد الفريق للتصفيات الرسمية، وتحديد عدد المعسكرات التي ستتم إقامتها للمنتخب على مدار الأشهر المقبلة، قبل بدء مشوار المشاركات الرسمية.

وسيكون أول ارتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.

