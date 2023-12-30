تشكيل شيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه السماوي لمواجهة شيفيلد يونايتد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

وتبدأ مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة السابعة بتوقيت الإمارات.



تشكيل شيفيلد يونايتد لمباراة مانشستر سيتي:



في حراسة المرمى: فوديرينجام.

في خط الدفاع: بوجلي – بالدوك – تراستي – روبنسون.

في خط الوسط: توماس – نوروود – سوزا.

في خط الهجوم: سليماني – أوسولا – بروكس.



تشكيل مانشستر سيتي لمباراة شيفيلد يونايتد:



في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: والكر – أكانجي – أكي – جفارديول.

في خط الوسط: كوفاسيتش – رودري.

في خط الهجوم: بيرناردو – فودين – جريليش – ألفاريز.