شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من دونجا بعد استبعاده من قائمة المنتخب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بشكل غير مباشر، على استبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل. ونشر دونجا عبر ستورى حسابه على إنستجرام صورته ضاحكًا وعلق عليها: "طب ده كلام؟". دونجا وكان فيتوريا أعلن قائمة المنتخب التى ضمت كلاً من.. وكان فيتوريا أعلن قائمة المنتخب التى ضمت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

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