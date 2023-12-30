شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة ثنائى الزمالك نداى وسامسون لـ 2 يناير بسبب ظروف الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر عودة السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة إلى 2 يناير المقبل، تمهيداً للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق فى اليوم التالي.

وتأجل وصول الثنائي إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، وقام اللاعبان بالتنسيق مع الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد حسني فيما يخص الموعد الجديد لوصولهما إلى القاهرة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.