شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب محمد ياسين يحصد الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للسلاح باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها، شارك عدد (4) لاعب من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح ( سيف المبارزة ) والمكون من عدد (4) لاعب فى البطولة بمشاركة (29) دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة بدولة اليونان .

وحقق اللاعب محمد محمود ياسين لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية بعد تغلبه على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية .

هذا وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضى، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.