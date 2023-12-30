بطولة إنكلترا: لوريس يُنهي عقده مع توتنهام لينتقل إلى الدوري الأميركي

الرياص - اسماء السيد - لندن: أنهى الحارس الفرنسي هوغو لويس عقده مع نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم السبت، للانتقال إلى لوس أنجليس الأميركي، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلّع على المفاوضات.

وانضم الحارس الدولي السابق إلى توتنهام عام 2012 قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، وكان يفترض أن ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2024.

وسيُكرّم نادي شمال لندن حارسه الذي حمل شارة القيادة لثماني سنوات، والفائز بلقب كأس العالم 2018 مع "الديوك"، في المباراة أمام ضيفه بورنموث الأحد، ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وابتعد حارس نيس السابق عن الفريق في الصيف الماضي، بعدما أبدى رغبته في اكتشاف "خيارات أخرى" بعد 11 عاماً مع ناديه.

واستعان المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو بالحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو هذا الموسم، فيما ذهبت شارة القيادة إلى الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

ولعب لوريس مباراته الأخيرة مع توتنهام أمام نيوكاسل في 23 نيسان/أبريل ضمن الدوري في الموسم الماضي، حين مُنيَ فريقه بخسارةٍ ثقيلة 1 6، واستُبدل بين الشوطين بسبب إصابة غيّبته عن باقي الموسم.

وسبق أن أعلن لوريس اعتزاله الدولي عقب حلوله وصيفاً أمام الأرجنتين المتوّجة بكأس العالم في قطر، بعد خسارة "الديوك" 2 4 بركلات الترجيح إثر التعادل 3 3 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية على ملعب لوسيل بالدوحة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويحمل الحارس الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده بـ145 مباراة.