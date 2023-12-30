تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل الشياطين الحمر لمباراة نوتنجهام فورست، مساء اليوم السبت على ملعب سيتي جراوند، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي تواجد كريستيان إريكسن، جارناتشو، بالإضافة لبرونو فيرنانديز، فيما يقود راشفود الهجوم.

جاء تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة أمام نوتنجهام على النحو التالي:

"أندريه أونانا- برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد- كريستيان إريكسن- جارناتشو- رافائيل فاران- دالوت- أنتوني- وان بيساكا- إيفانز- ماينو".

على مقاعد بدلاء اليونايتد:

"بايندير- كامبوالا- ريجيلون- أماد- جوري- حنبعل- ماكتوميناي- بيليستري- فان دي بيك".

تشكيل نوتنجهام فورست:

"تورنر- مونتيل- نياكتي- موريلو- أينا- دانيلو- ياتيس- وايت- دومينيجيز- إيلانجا- وود".

يأتي مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد نوتنجهام في المركز 16 برصيد 17 نقطة، وكان مانشستر يونايتد حسم مباراة الدور الأول بنتيجة (3-2) على ملعب أولد ترافورد.