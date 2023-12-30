موعد عودة نداي وسامسون للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الثنائي إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العودة سريعًا للقاهرة من أجل الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض، استعدادًا للمواجهات المقبلة.

وتقرر عودة الثنائي إلى القاهرة يوم 2 يناير المقبل، تمهيداً للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق في اليوم التالي.

وتأجل وصول الثنائي إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، وقام اللاعبان بالتنسيق مع الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد حسني فيما يخص الموعد الجديد لوصولهما إلى القاهرة.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.