مانشستر سيتي يتقدم على شيفيلد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول من المواجهة، والتي تُلعب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف مانشستر سيتي الوحيد خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب رودريجو هيرنانديز كاسكانتي في الدقيقة الرابعة عشر.

وسيطر لاعبي مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة لـ 82%، مقابل 18% لصالح شيفيلد يونايتد.

ويبحث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، وذلك لمواصلة تصحيح المسار بعد النتائج المتذبذبة في البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودري.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، فيل فودين، جاك جريليش.

الهجوم: خوليان ألفاريز.