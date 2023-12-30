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وزارة الرياضة: برنامج «نتشـارك للمبادرات المجتمعية» يصل 8 مراكز شباب بدمياط

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ياسر رشاد - القاهرة - واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني [ الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب ] وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، تنفيذ فعاليات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة دمياط ، داخل 8 مراكز شباب وهم (  السرو  ؛البراشية ،
مدينة دمياط  ؛  ابو جريدة ؛ دمياط الجديدة ؛ مدينة ابوغالب  ، كفرالمياسرة ؛  كفرسعد ) ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

ويستهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين  شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع" نتشارك "، وإعداد كوادر فاعلة  بمشاركة الفئات في المراحل  العمرية المستهدفة من 13 - 17 عام (الطلائع) ، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر .

وتأتي استراتيجيه البرنامج نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " ، الطاقة المتجددة ،  المشروعات الخضراء ،  البيئة ، الصحة "

ويقوم بتنفيذ البرنامج في المحافظة ،  مدربين ومنسقين ( إداري ، فني ،اعلامي ) وهم : " إيمان سالم ، أمنية العرباني ، مفاز موسي، ريهام سليمان ، محمد منصور ، نورهان البدري ، فاطمة الجابري ، عبدالحليم البجلاتي ، المنسق الإعلامي ، لوسندا محمد سليم " .

ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج داخل   15 محافظة هي ( شمال سيناء ؛  جنوب سيناء ؛  أسوان ؛  أسيوط ؛  القاهرة ؛  الاسكندرية ؛  الوادي الجديد ؛  سوهاج ؛ قنا ؛  مطروح ؛  كفر الشيخ ؛ دمياط ؛  الجيزة ؛  القليوبية ؛  البحر الأحمر ) .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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