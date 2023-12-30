مانشستر سيتي يفوز على شيفيليد يونايتد في البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيليد يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

واستطاع السيتي التفوق من حيث الاستحواذ على الكرة والنتيجة، حيث استحوذ الفريق الإنجليزي على الكرة بنسبة 82%، فيما جاءت نسبة ضئيلة بـ 18% لـ شيفيلد يونايتد.

بينما أحرز هدف مانشستر سيتي الأول من خلال اللاعب رودريجو هيرنانديز كاسكانتي في الدقيقة الرابعة عشر اللاعب خلال الشوط الأول، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لتنتهي المباراة بفوز السيتزين بنتيجة 2/0.

بهذا الفوز، يصل مانشستر سيتي للنقطة 40 في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة التاسعة في المركز العشرون بالمركز الأخير بجدول الترتيب.

وبدأ مانشستر سيتي مباراة شيفيلد يونايتد بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودري.

الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، فيل فودين، جاك جريليش.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز.