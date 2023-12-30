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مصير الموريتاني أحمد سالم مع لافيينا

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ياسر رشاد - القاهرة - ساد الغموض حول مستقبل الموريتاني أحمد سالم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيينا، بعدما تعاقد مجلس الإدارة مع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفق لافيينا على رحيل اللاعب الموريتاني لغزل المحلة، وذلك بسبب التزام النادي باللائحة الخاصة باتحاد الكرة المصري.

وعلق لافيينا على رحيل أحمد سالم، فقال: "نظرًا لوجود ٣ لاعبين أجانب بالنادي، وبسبب لائحة اتحاد كرة القدم بمشاركة لاعبان فقط".

وتابع: "قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي الموافقة على بيع اللاعب الموريتاني احمد سالم".

وأختتم لافيينا: "جاء قرار مجلس الإدارة من أجل الاستفاده بأمكانيات اللاعب النيجري أديدا مولا بناءا علي رؤية لجنة الكرة وموافقة الجهاز الفني".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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