كوبر يبرر استبعاده لـ السومة من قائمة سوريا في كأس آسيا

برر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، استبعاده للمهاجم المخضرم عمر السومة لاعب العربي القطري من القائمة.

ويستعد منتخب سوريا بقيادة كوبر للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر في شهر يناير المقبل.

كما أن قائمة منتخب سوريا، تشهد غياب محمود مواس مهاجم فريق الشرطة العراقي، عن بطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر بدءًا من 12 يناير المقبل.

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وكان عمر السومة قد عبر عن حزنه بسبب استبعاده عن قائمة منتخب سوريا، في تصريحات مع وسائل إعلام، وانتقد الأسلوب الدفاعي في خطط المدرب الأرجنتيني.

وأوضح كوبر، أن جميع اللاعبين بالنسبة له لا يوجد فرق بينهم، مؤكدًا أنه اختار اللاعبين الذين سيفيدون المنتخب في كأس آسيا.

وتابع المدرب الأرجنتيني: “أتفهم حب الجمهور السوري للاعب عمر السومة، وأتفهم أيضًا أن يكون اللاعب غاضبًا وحزينًا من قرار استبعاده “.

جدير بالذكر أن السومة شارك في 31 مباراة مع منتخب سوريا ونجح خلالهم في تسجيل 18 هدفًا، علمًا بأنه بدأ مسيرته الدولية في 16 من ديسمبر لعام 2012.