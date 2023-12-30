رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر لمباراة التعاون في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، تشكيل فريقه لمباراة التعاون، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني هجوم فريق النصر لمباراة التعاون في دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة التعاون والنصر، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

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تشكيل النصر لمباراة التعاون

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: راغد نجار – علي لاجامي – محمد فتيل – محمد قاسم – عبد المجيد الصليهم – سيكو فوفانا – سامي النجعي – محمد مران – عبد الرحمن غريب.

وكانت مباراة الدور الأول، قد انتهت بين الفريقين بفوز التعاون على النصر بهدفين دون رد، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.