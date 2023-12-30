مانشستر سيتي يقفز لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على شيفيلد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز أمام نظيره شيفيلد يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل أمام نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التهديف، رودريجو هيرنانديز، في الدقيقة 14 من صناعة فيليب فودين، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني، أحرز جوليان ألفاريز، الهدف الثاني في الدقيقة 61 من صناعة فيليب فودين، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 40 نقطة ليقفز بذلك إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تجمد رصيد فريق شيفيلد يونايتد عند 9 نقاط محتلًا المركز العشرين والأخير في سلم ترتيب البريميرليج.