5 صفقات مدوية.. جيرارد يهدد كبار أندية الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي عن 5 صفقات مدوية على رادار الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بطلب من جيرارد.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط، أن نادي الاتفاق السعودي الذي يقوده فنيًا ستيفن جيرارد، مهتم بالتعاقد مع نجوم كبار أندية دوري روشن.

ويرغب نادي الاتفاق في الحصول على خدمات مصعب الجوير، أو عبدالاله المالكي من صفوف نادي الهلال.

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كما أن إدارة فرسان نجد عبرت عن اهتمامها بضم ثلاثي فريق النصر، خالد الغنام وعبدالله مادو ، وأيمن يحيى.

ويقود ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي، فريق الاتفاق السعودي منذ بداية الموسم الحالي بشكل رسمي.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة جمعهم من 19 جولة.

وتسعى إدارة نادي الاتفاق السعودي بالاتفاق مع ستيفن جيرارد، إلى التعاقد مع لاعبين جدد من أجل تصحيح أوضاع الفريق.