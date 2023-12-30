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راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

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مانشستر يونايتد - كريستال بالاس - كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يونايتد - كريستال بالاس - كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الممتاز 2023 – 2024.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره نوتينجهام فورست في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويشهد تشكيل اليونايتد تواجد ثلاثي هجومي هم، ماركوس راشفورد وجارناتشو وأنتوني، وذلك بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة مشواره بالدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: وان بيساكا – فاران – إيفانز – دالوت.

الوسط: كوبي ماينو – برونو -إريكسين.

الهجوم: راشفورد – جارناتشو – أنتوني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31، بينما يقبع نوتنجهام فورست في المركز 16 برصيد 17 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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