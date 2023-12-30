راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 – 2024.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره نوتينجهام فورست في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويشهد تشكيل اليونايتد تواجد ثلاثي هجومي هم، ماركوس راشفورد وجارناتشو وأنتوني، وذلك بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة مشواره بالدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: وان بيساكا – فاران – إيفانز – دالوت.

الوسط: كوبي ماينو – برونو -إريكسين.

الهجوم: راشفورد – جارناتشو – أنتوني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31، بينما يقبع نوتنجهام فورست في المركز 16 برصيد 17 نقطة.