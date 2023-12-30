خياطة بالرأس.. تفاصيل إصابة جوندوجان وموقفه من مباراة برشلونة المقبلة

تعرض الألماني إلكاي جوندوجان نجم نادي برشلونة، للإصابة في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم السبت، قبل مواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني الممتاز.

وأصيب جوندوجان بقطع في الرأس، والتي أدت لعلاج وتعرضه لخياطة الجرح على الفور، وجاء ذلك أثناء تدريبه في صالة الألعاب الرياضية.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إصابة اللاعب الألماني جوندوجان ليست صعبة ولن تؤثر على مشوار اللاعب مع برشلونة.

وأشارت التقارير الإسبانية، أن جوندجان تعرض لنزيف بعد الإصابة، والتي تعرض لها في رأسه عن طريق الخطأ، عندما كان يتدرب بالأوزان، ليؤدي ذلك لحدوث إصابة قطعية.

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وقام الجهاز الطبي في نادي برشلونة بنقل جوندوجان على الفور إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات الأولية وخياطة الجرح، ومغادرته المستشفى.

وأكدت موندو ديبورتيفو في تقريرها أن إصابة جوندوجان تبدو طفيفة، ولن تؤثر على مشاركته أمام لاس بالماس، وسيتمكن من التواجد مع الفريق بشكل طبيعي.