فيتوريا يكشف سبب ضم محمد أبو جبل لقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر عن سبب ضم محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي لقائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "انضمام نفس الحراس هل هذا يغلق الباب أمام أي حارس آخر يتألق في الدوري مثل محمد بسام؟ لا أغلق الباب أمام أي شخص".

وأضاف: "أبو جبل موجود معنا من قبل وشارك في أمم إفريقيا الأخيرة وأدى بشكل جيد جدا وهو لاعب يعرف ما نريده من حارس المرمى، اخترت أربعة حراس أرى أن أي منهم يستطيع اللعب في أي وقت وهناك بعض الإصابات التي يحدث فيها استشفاء ونراعي ذلك مع الحراس، لذا هم حراس يعرفون معنى وجودهم ضمن المجموعة وفي أمم إفريقيا".

واختتم فيتوريا: "ليس معنى حديثي أن الآخرين ليسوا كذلك ولكن هؤلاء الأربعة يعرفون أسلوب العمل الخاص بنا في المنتخب، وكل المتواجدين في القائمة المبدئية الباب مازال مفتوح لانضمامهم في المستقبل".

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