تشيلسي يفوز على لوتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين تشيلسي ولوتون تاون، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 2.30 مساء بتوقيت مصر.

وفاز تشيلسي على منافسه لوتون بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينيلورث.

سجل هدف تشيلسي الأول، كول بالمر في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تشيلسي الثاني، مادويكي في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تشيلسي الثالث، كول بالمر في الدقيقة 70 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف لوتون الأول، باركلي في الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف لوتون الثاني، أديبايو في الدقيقة 87 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده لـ 28 نقطة في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل لوتون المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.

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