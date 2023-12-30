فيتوريا يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر سبب استبعاد عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز من القائمة النهائية للمنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد ضمه في القائمة الأولية.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "أقدر عبدالله السعيد كلاعب جدا وعلى المستوى الاحترافي، وفي بناء القائمة النهائية اتجهت إلى لاعب آخر".

وأضاف: "لكن لم أكن أرغب في إغلاق الباب أمامه حتى اختيار القائمة النهائية، ولم يكن هناك أي مركز معقد على صعيد الاختيارات".

واختتم فيتوريا: "لكن كنت أرغب أن يكون ضميري مرتاحًا حتى إصدار القائمة النهائية".

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