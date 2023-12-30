بعد رفض انتقاله للأهلي.. هيونداي يعلن رحيل سوزا مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي جيونبك هيونداي الكوري، بشكل رسمي رحيل البرازيلي جوستافو سوزا لاعب الفريق عقب انتهاء عقده.

وارتبط اسم سوزا بالانتقال للنادي الأهلي على مدار السنوات الماضية، وكان أقربهم فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن النادي الكوري رفض إتمام الصفقة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكوري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك”: "أنهى جوستافوز سوزا شراكته مع جيونبك هيونداي".

وأوضح النادي الكوري: "نتذكر اللاعب جوستافو الذي لم يفقد ابتسامة الشباب الصادقة تجاه جماهيره كلما شاركنا اللحظات السعيدة معًا، حفظه الله أينما كان".