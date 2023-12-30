أول رد فعل لنبيل دونجا بعد قرار استبعاده من قائمة المنتخب النهائية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، تعليقًا لأحد متابعيه على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار الشهر المقبل.

وجاء التعليق، عبارة عن صورة يضحك فيها لاعب الزمالك وكتب عليها: "طب ده كلام".

جدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا تواجد في القائمة المبدئية للمنتخب الوطني، قبل أن يتم استبعاده من قبل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب من القائمة النهائية اليوم.